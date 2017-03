Sabrina Cakmaklis großes Ziel Mit dem Kebabli-Flip zur Sensationsmedaille

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Bei der Freestyle-WM in der Sierra Nevada fehlt Lisa Zimmermann nach ihrem Kreuzbandriss. Und bisher fehlen deutsche Medaillen. Jetzt richten sich alle Augen auf Sabrina Cakmakli. Die will am Samstag mit einem neuen Trick das erste Edelmetall holen.