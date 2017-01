WM-Gold für deutsche Rodler Teamstaffel sorgt für versöhnlichen Abschluss

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Die deutschen Rodler haben die WM in Innsbruck/Igls mit dem Erfolg in der Teamstaffel beendet. In der Besetzung Johannes Ludwig, Tatjana Hüfner und Toni Eggert/Sascha Benecken siegten die Schützlinge von Bundestrainer Norbert Loch vor den USA und Russland.