Zurück in die Wüste Die Rallye Dakar startet in Peru

In Perus Hauptstadt Lima fällt der Startschuss zur 40. Rallye Dakar. Das Marathon-Rennen findet zum zehnten Mal nacheinander in Südamerika statt. Der 8.793 Kilometer lange Kurs stellt Mensch und Material gleichermaßen vor enorme Herausforderungen. Die Sieger der vier Fahrzeugwertungen stehen nach der 14. Etappe mit dem Ziel im argentinischen Córdoba am 20. Januar fest.