Radklassiker in Frankfurt Degenkolb trotz Platz drei nicht ganz zufrieden

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Der Norweger Alexander Kristoff gewann zum dritten Mal in Folge den Radklassiker "Rund um den Finanzplatz Frankfurt-Eschborn". Rick Zabel wurde Zweiter, John Degenkolb Dritter - doch so ganz zufrieden war der in Bayern aufgewachsene Profi damit nicht.