Vor den Paralympics Wie geht es Menschen mit Behinderung in Südkorea

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Früher galt Sport für Behinderte in Südkorea nur als Teil von Reha-Maßnahmen. Jetzt ist es ganz normal und der Staat gibt mehr Geld für den paralympischen Sport aus. Das soll jetzt Früchte tragen. In Pyeongchang will man erstmals auch bei den Winterspielen gewinnen.