Ski Alpin, Parallel-Riesenslalom Neureuther und Luitz heiß auf K.o.-Wettkampf

Felix Neureuther und Stefan Luitz freuen sich auf den Parallel-Riesenslalom in Alta Badia, wo sie in der ersten Runde schlagbare Gegner haben. Neureuther trifft in dem für Zuschauer sehr attraktiven Format auf den Schweizer Gino Caviezel, Luitz bekommt es mit Filip Zubcic aus Kroatien zu tun.