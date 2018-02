Olympiateilnehmer Johannes Höpfl Snowboarder aus Hautzenberg

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Der kleine Ort Hauzenberg bei Passau schickt mit Johannes Höpfl erneut einen Olympia-Teilnehmer nach Südkorea. Der Snowboarder geht in der Disziplin Halfpipe an den Start und hofft auf den Endkampf. Dafür nimmt er einiges in Kauf.