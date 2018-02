Olympia-Porträt Vanessa Hinz - Krimi in Pyeongchang

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Für Biathletin Vanessa Hinz sind es in Pyeongchang die ersten Olympischen Spiele ihrer Karriere. Die Schlierseerin, die privat gerne reist und Krimis liest, ist im TZeam hoch angesehen und hofft in Südkorea auch auf einen Platz in der Staffel.