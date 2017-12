Erfolgreicher 1. FCN Club braucht ein neues Motivationsplakat

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

"30 Punkte in der Hinrunde" lautete das Ziel für den Club, zu lesen auf einem Plakat in der Mannschaftskabine. Mit 32 Punkten stehen sie jetzt nach dem Sieg in Düsseldorf auf einem Aufstiegsplatz. Nun muss ein neues Poster her!