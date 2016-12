Neue Studie Diskussion um "Wundermittel" Actovegin geht weiter

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Ist Actovegin ein Dopingmittel oder nicht? Eine neue Studie der Ludwig-Maximilians-Universität München wird von Experten so und so interpretiert. Brisant ist auch, dass bei der Untersuchung Spuren von Testosteron und Cortison in dem Mittel gefunden wurden ...