Der FC Bayern gewinnt das Spitzenduell in Dortmund mit 3:1. "Wir haben Vieles gut gemacht, hatten aber auch in einigen Szenen Glück", resümiert Mats Hummels. "Diese sieben Partien unter Jupp Heynckes waren vom Ergebnis her perfekt", meint der Abwehrspieler, aber sie sind kein Ruhekissen: "Wir müssen weiter unsere Leistung bringen!"