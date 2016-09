Martin Kaymer "Ich nehme viel Positives mit nach Amerika"

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Nach einem starken sechsten Platz in Bad Griesbach reist Deutschlands bester Golfer Martin Kaymer selbstbewusst zum Ryder Cup in die USA. "In Deutschland ist es nie einfach zu spielen, weil die Erwartungshaltung sehr hoch ist."