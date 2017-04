FCA-Trainer Manuel Baum "Wir ärgern uns extrem!"

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

0:2 verliert der FC Augsburg in Berlin. "Was wir gezeigt haben, war deutlich zu wenig", resümiert der geknickte FCA-Coach Manuel Baum. "In Köln werden wir eine andere Mannschaft auf dem Platz sehen", verspricht der 37-Jährige.