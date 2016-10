Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Ganz schön was los derzeit auf der Autobahn von Augsburg nach München: Am Mittwoch erst fuhr der Mannschaftsbus des FCA nach München. Und am Samstag ist mit dem Fahrzeug des FC Bayern zu rechnen.