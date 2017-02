Bambergs Basketballer Staiger "Es war ein komisches Spiel" gegen Bayern

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

"Aber Hauptsache wir haben am Ende gewonnen", resümiert Lucca Staiger nach dem Finalsieg um den BBL-Pokal gegen den FC Bayern. Zeit zum Feiern bleibt nicht viel, denn "wir haben schon wieder das nächste wichtige Spiel in der Euro-League". so Bambergs Basketball-Profi.