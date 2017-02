Biathlon-WM in Hochfilzen Die Philosophie der Laura Dahlmeier

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Nach dem Auftakt in der Mixed-Staffel mit Gold für Deutschland geht es heute ins erste WM-Einzelrennen: Die Biathlon-Frauen bestreiten ihren Sprint in Hochfilzen. Laura Dahlmeier will das nächste Edelmetall - "mindestens Bronze" wie in Oslo. Dafür lebt sie ihre eigene Philosophie.