Andreas Wellinger "Die Kälte ist mir im Moment so egal!"

"Das ist ein Traum, der in jedem Leistungssportler steckt. Dass der Name wirklich mal neben der Goldmedaille steht, das ist was so Besonderes, das kann man nicht beschreiben", resümiert Andreas Wellinger nach seinem Olympiasieg in Pyeongchang.