DFB-Pokal Ingolstadt will in Frankfurt nachlegen

Nachdem in den letzten zwei Jahren immer in der ersten Runde Schluss war, darf der FC Ingolstadt endlich mal wieder in der zweiten Runde ran. Die Schanzer hoffen bei Eintracht Frankfurt auf den Schwung aus dem jüngsten 3:3 gegen Borussia Dortmund.