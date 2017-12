Bundesliga-Aufsteiger Ralph Hasenhüttl und Leipzig - eine Liebe

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Ralph Hasenhüttl ist seit eineinhalb Jahren Trainer von RB Leipzig. In der ersten Saison hat er den Aufsteiger auf Platz zwei geführt und ist jetzt auf dem besten Weg, diesen Erfolg zu wiederholen. Am Mittwoch könnte er mit den Sachsen das Achtelfinale in der Champions League erreichen.