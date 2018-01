Handball-EM Schweden und Spanien im Finale

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Spanien und Schweden bestreiten am Sonntag (28.01.18) das Finale der Handball-EM in Zagreb. Spanien entzauberte in seinem Halbfinale Weltmeister Frankreich, die Schweden bezwangen Olympiasieger Dänemark.