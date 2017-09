Handball-Bundesliga HC Erlangen verliert Auftaktspiel gegen Lemgo

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

In der ersten Halbzeit scheiterte Erlangen zu oft an der starken Lemgoer Defensive, eine starke zweite Halbzeit reichte nicht, um noch die Wende zu schaffen: Der HC Erlangen verlor sein Auftaktspiel in der neuen Bundesligasaison 24:28 (8:10) gegen den TBV Lemgo.