European Open der Golfer Kaymer nimmt erstmals in Bad Griesbach teil

Golf-Profi Martin Kaymer über seine Erfahrungen bei den Olympischen Spiele in Rio, deutsche Spezialitäten und was ihn mit Fußballer Mario Götze verbindet. In Bad Griesbach will sich der 31-Jährige in eine gute Form für den Ryder Cup bringen.