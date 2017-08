DFB-Pokal Chemnitz sieht sich gegen den FC Bayern als Favoriten

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Der Rekordpokalsieger FC Bayern ist in der ersten Runde im DFB-Pokal zu Gast beim Drittligisten Chemnitzer FC. Der fußballerische David geht die Aufgabe aber mit ganz viel Humor an und sieht sich sogar in der Favoritenrolle.