Ringer-WM in Paris Stäbler holt historisches WM-Gold

Frank Stäbler holt als erster deutscher Ringer WM-Gold in zwei verschiedenen Gewichtsklassen. Der Weltmeister von 2015 in der Kategorie bis 66 Kilogramm gewann in Paris den Titel im griechisch-römischen Stil der Kategorie bis 71 Kilogramm.