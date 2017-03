Felix Magath Meistercoach - bald auch in China?

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Felix Magath - nach 30 Jahren in der Bundesliga trainiert er nun in China. Letzte Saison rettete er seinen Klub vor dem Abstieg, in der neuen Spielzeit ist der Klub Tabellenführer. Meistercoach auch in China - das wäre Magaths Traum ...