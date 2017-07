Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Der Schweizer Roger Federer ist zum elften Mal in Wimbledon ins Finale eingezogen und greift am Sonntag gegen Marin Cilic aus Kroatien nach dem historischen achten Titel im All England Club.