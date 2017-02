FC Augsburg "Mit gutem Gefühl", aber schlechter Statistik in Mainz

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Zwei Siege am Stück - in Wolfsburg und gegen Werder. Es läuft beim FC Augsburg. Ob der klare Aufwärtstrend unter Manuel Baum auch heute in Mainz anhält. Der FSV ist rein statistisch gesehen ein absoluter "Angstgegner" der Schwaben.