FC Ingolstadt Der Wiederaufstieg ist wieder ein Thema

Nach dem Stotterstart hat sich der FC Ingolstadt 04 gefunden. Ex-Profi Pascal Groß, inzwischen in der Premier League, weiß auch schon, was im Mai in Ingolstadt gefeiert wird: der Aufstieg. Auch wenn das Trainer Stefan Leitl gar nicht so gerne hört ...