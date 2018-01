FC Augsburg Baums klarer Plan gegen Köln und Terodde

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Simon Terodde hat zuletzt in zwei Spielen dreimal getroffen. Augsburgs Trainer Manuel Baum hat deshalb einen klaren Plan, wie er am Samstag den Kölner Torjäger und das zuletzt starke Umschaltspiel des Tabellenletzten stoppen will.