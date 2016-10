Bayerisches Duell Augsburg sucht den Bayern-Stopper

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Augsburg gegen Bayern Teil zwei. Dieses Mal will FCA-Coach Dirk Schuster irgendwie die Bayern stoppen und "länger in der Chance bleiben zu punkten." Heut muss es in der Defensive besser laufen, denn die Münchner werden wohl noch eine Gang höher schalten.