Olympiasieger, Weltmeister, Skiflug-Weltmeister und Weltcup-Gesamtsieger - Gregor Schlierenzauer hat schon alles gewonnen. Nach einer Auszeit kehrt er am Wochenende in Wisla in den Weltcup zurück.