Eishockey Deutschland Cup Patrick Hager - der verlängerte Arm von Sturm

Patrick Hager - auf dem Eis immer giftig, torgefährlich und ein richtiger Leader. 120 Länderspiele hat der Rosenheimer in der Nationalmannschaft schon bestritten. Bundestrainer Marco Sturm weiß beim Deutschland Cup, was er am drahtigen Hager hat.