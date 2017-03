DFB-Pokal-Viertelfinale Watzke fordert Nachholspiel in anderem Stadion

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Borussia Dortmund möchte das ausgefallene DFB-Pokal-Viertelfinale beim Drittligisten Lotte wegen Terminbedenken in einem anderen Stadion nachholen. "Das kann in zwei Wochen wieder in die Hose gehen. Irgendwann gehen uns auch die Spieltermine aus", so Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Der BVB spielt neben Pokal und Bundesliga noch in der Champions League.