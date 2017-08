1. Runde DFB-Pokal 1. FC Nürnberg beim MSV Duisburg gefordert

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Als letzter Verein aus Bayern hofft der 1. FC Nürnberg heute beim MSV Duisburg auf den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals. Zehn Jahre nach dem Pokalsieg will sich der Club in diesem Wettbewerb von seiner besten Seite präsentieren.