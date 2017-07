"Stadion-Casting" für Fußball-EM 2024 München wohl gesetzt, Nürnberg hofft

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Das "Ausrichter-Casting" für die Endrunde der Fußball-EM 2024, um die sich Deutschland bewirbt, geht in die heiße Phase. München dürfte als EM-Spielort gesetzt sein. In Nürnberg hofft man auf eine Zusage am 15. September.