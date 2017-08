Siege auf der ATP-Tour Deutsche Tennisprofis im Aufwind

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Alexander Zverev holte in Washington bereits seinen vierten Titel in dieses Saison. Philipp Kohlschreiber feierte in Kitzbühel seinen insgesamt achten Triumph auf der ATP-Tour. Beide schoben sich in der Weltrangliste nach oben.