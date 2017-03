DEL Halbfinale Nürnberg startet erfolgreich

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Die Nürnberg Ice Tigers haben das erste Halbfinalspiel in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga gewonnen. Gegen die Grizzlys Wolfsburg setzten sich die Franken mit 5:1 durch und gehen in der Serie "Best-of-Seven" in Führung.