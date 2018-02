Davis-Cup-Führung Doppel beschert Chancen auf das Viertelfinale

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Das deutsche Davis-Cup-Team ist im Erstrunden-Duell in Australien mit 2:1 in Führung gegangen. Jan-Lennard Struff und Tim Pütz haben in Brisbane das Doppel gewonnen. Der Weg ins Viertelfinale ist nun möglich.