Paralympics-Sprinter Behre Drei Medaillen, vier Rekorde in Rio

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

David Behre verpasst die Nachfolge von Oscar Pistorius im 400-Meter-Rennen nur knapp "um einen Wimpernschlag", wurde Zweiter. Die Gesamtleistung des 30-jährigen Prothesen-Sprinters in Rio ist beeindruckend: Bei vier Starts holte er drei Medaillen - einen kompletten Satz mit Gold in der Staffel und Bronze über 200 Meter, und er lief in allen vier Disziplinen inklusive der 100 Meter Europarekord.