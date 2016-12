1860-Interimscoach Bierofka Sieg in Heidenheim soll für Ruhe sorgen

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

0:1 in Bochum - die fünfte Löwen-Auswärtspleite in Folge. 1860 München hat es verpasst, beim Tabellennachbarn zu punkten. Jetzt muss ein Dreier in Heidenheim her. "Dann kann der neue Trainer weitermachen", stellt Daniel Bierofka nach dem Spiel fest.