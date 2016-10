Haching-Trainer Schromm "Am 14. Spieltag Herbstmeister ist schon okay"

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Die SpVgg Unterhaching feiert nach dem 4:1 gegen Hof bereits am 14. Spieltag die Herbstmeisterschaft in der Regionalliga Bayern. Das Team von Trainer Claus Schromm steht drei Spieltage vor der Winterpause ungeschlagen an der Tabellenspitze.