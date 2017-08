Champions-League-Qualifikation Hoffenheim baut auf breite Brust in Liverpool

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Die TSG 1899 Hoffenheim kämpft am Mittwochabend an der Anfield Road gegen den FC Liverpool um den Einzug in die Champions League. Eine schwierige Aufgabe für die Elf von Julian Nagelsmann nach der 1:2-Niederlage im Qualifikations-Hinspiel.