Champions League Leipzig wahrt Chance aufs Weiterkommen

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Nach dem historischen 4:1-Auswärtssieg in der Champions League in Monaco kann RB Leipzig noch in die nächste Runde einziehen, muss im letzten Gruppenspiel aber ausgerechnet auf die Schützenhilfe der Monegassen hoffen.