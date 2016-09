Champions League Bayern gegen den Spanien-Fluch

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Zuletzt hat der FC Bayern bei seinen Champions-League-Spielen in Spanien immer verloren, in den letzten drei Partien nicht einmal ein Auswärtstor geschossen. Gegen Atlético Madrid soll am Abend endlich die Wende kommen. Hans-Peter Pull mit den letzten Infos aus Madrid.