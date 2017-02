Biathlon-WM in Hochfilzen Deutsche Männer-Staffel will ebenfalls Gold

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Benedikt Doll hat Gold im Sprint, Arnd Peiffer und Simon Schempp in der Mixed-Staffel. Jetzt will auch Erik Lesser seine WM-Medaille - am liebsten Gold. Die deutschen Biathleten gehören in der Staffel von Hochfilzen zu den Favoriten. Das Quartett will es den Frauen gleichtun.