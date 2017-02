Biathlon-WM in Hochfilzen Auf der Suche nach Ruhe an den Ruhetagen

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Was machen die deutschen Biathleten an den Ruhetagen während der WM in Hochfilzen? Die einen spielen Darts oder Computerspiele, die anderen lassen sich massieren oder verbringen den Tag mit Freunden und Familie. Von Corinna Fröschke