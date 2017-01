Biathlon-Weltcup in Ruhpolding Auftakt mit der Männer-Staffel

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Der Biathlon-Weltcup in Ruhpolding beginnt am heutigen Mittwoch mit der Männer-Staffel. Für das Auftaktrennen um 14.30 Uhr in der Chiemgau-Arena nominierte Männer-Bundestrainer Mark Kirchner Erik Lesser, Benedikt Doll, Arnd Peiffer und Simon Schempp.