Bezahlkartensysteme Fußballstadien werden fanfreundlicher

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Nach einer ARD-Recherche zu den umstrittenen Bezahlkarten in Bundesligastadien gibt es nun erste Konsequenzen. So wurden in den Arenen des FC Bayern München und des FC Schalke 04 die Allgemeinen Geschäftsbedingungen geändert.