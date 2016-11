Understatement bei Bernd Hollerbach "Wir sind die kleinen Franken"

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Würzburg gastiert in Nürnberg. Obwohl sein Verein in der Tabelle noch vor dem 1. FCN steht, setzt Trainer Bernd Hollerbach auf Understatement: "Wir sind die kleinen Franken, der Club ist in Franken schon ewig die Nummer eins."