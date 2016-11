Bayerische Rodelasse Mit schicken Schlitten in die neue Saison

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Am Wochenende starten die Rodler in Winterberg in die neue Weltcup-Saison. An insgesamt neun Stationen machen sie in diesem Winter halt. Dabei zählen die deutschen Starter um Felix Loch und Natalie Geisenberger immer zu den Favoriten.